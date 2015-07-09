В Мариуполе предотвратили теракт благодаря звонку анонима (фото)
Сотрудники СБУ обнаружили самодельное взрывное устройство, заложенное возле остановки общественного транспорта в районе Центрального рынка в Мариуполе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Анонимный телефонный звонок о возможном взрыве в центральной части Мариуполя оперативному дежурному УСБУ в Донецкой области поступил 8 июля в 14:30. После этого правоохранители обнаружили взрывчатку.
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"Бомба состояла из 200-граммовой тротиловой шашки, взрывателя с часовым механизмом, элементов питания и предметов поражения (гвозди, металлические гайки, винты и тому подобное)", - говорится в сообщении ведомства.
Самодельное взрывное устройство обезвредили путем гидроуничтожения на месте обнаружения: это позволило избежать жертв среди мирного населения и повреждения окрестных домов.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.