В Мариуполе предотвратили теракт благодаря звонку анонима (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Анонимный телефонный звонок о возможном взрыве в центральной части Мариуполя оперативному дежурному УСБУ в Донецкой области поступил 8 июля в 14:30. После этого правоохранители обнаружили взрывчатку.

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"Бомба состояла из 200-граммовой тротиловой шашки, взрывателя с часовым механизмом, элементов питания и предметов поражения (гвозди, металлические гайки, винты и тому подобное)", - говорится в сообщении ведомства.

Самодельное взрывное устройство обезвредили путем гидроуничтожения на месте обнаружения: это позволило избежать жертв среди мирного населения и повреждения окрестных домов.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.