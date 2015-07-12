Журналисты проверили - въехать на Закарпатье возможно, выехать тоже

16:35, 12 июля 2015
Общество
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Но после тщательного осмотра на посту и возможных осмотров на мобильных постах вдоль трассы до Мукачево.

Движение на и с Закарпатья продолжается

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Согласно данным издания, заблокированным остается отрезок трассы Киев - Чоп от с.Кольчино до въезда в Мукачево возле с.Лавки. Этот участок можно объехать собственно через Кольчино, или также через Чинадиево.

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