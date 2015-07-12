Жители оккупированного боевиками Антрацита вышли на митинг против "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеИз оккупированного Донбасса передали первую группу украинских осужденных По его словам, деятельность боевиков на окуппированных территориях вызывает все большее раздражение среди местного населения. "Причинами народного гнева является нехватка продовольствия, лекарств и денег, а также высокий уровень преступности. Жителей Антрацита, которые решились выйти на акции протеста, сразу разгоняли отряды бандитов", - подчеркнул Андрей Лысенко.