Милиция Краматорска задержала боевика «ЛНР»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Луганской области, 24 апреля в органы внутренних дел по почте поступили материалы о том, что на территории Донецкой области сотрудники Краматорского городского отдела милиции задержали мужчину 1974 г.р., который принимал активное участие в незаконном вооруженном формировании «ЛНР», а именно - находился на посту так называемого «коменданта Антрацита Луганской области». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Также вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кременского районного отдела милиции разоблачили 27-летнего жителя села Песчаное, который активно участвует в незаконном вооруженном формировании «ЛНР». Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемого.