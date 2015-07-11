Харьковские правоохранители обнародовали фоторобот нападавшего на инкассаторов (фото)

Как сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, приметы злоумышленника: мужчина возрастом 40-45 лет, атлетического телосложения, рост 185-190 см.

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"Был одет в темные бриджи, рубашку оливкового цвета, светло-серую бейсболку. С места происшествия скрылся на автомобиле ВАЗ-2110 серебристого цвета АХ 8632 ЕА", - добавили в милиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове вооруженный злоумышленник 10 июня утром на улице Ньютона, 107 совершил нападение на почтовый автомобиль "Укрпочты", убив трех почтальонов, которые сопровождали почту в отделения. Погибли мужчины 1977, 1969 и 1962 годов рождения. По предварительной информации, нападавший был один. Похитив 2,3 млн грн, он убежал.