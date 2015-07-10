Убийство инкассаторов в Харькове: преступник унес 2,3 миллиона гривень

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

При этом в распоряжении Министерства внутренних дел уже имеется информация о приметах преступника, расстрелявшего троих инкассаторов в Харькове.

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"Рост подозреваемого - 190 см, светлые волосы, впереди короткий чубчик, сзади длинные волосы. Был одет - светлая рубашка, серые короткие бриджи. На ногах сандалии. В момент нападения на преступнике была одета каска, маска, бронежилет", - говорится в сообщении Геращенко.

Кроме того, советник Авакова отметил, что преступник уехал на ВАЗ 2110 серебристого цвета - номер АХ8632АЕ.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.

Также Геращенко подчеркнул, что, согласно предварительным данным, похищено 2,3 миллиона гривен.

ВНИМАНИЕ ! ПРИМЕТЫ ПРЕСТУПНИКА УБИВШЕГО ТРОИХ ИНКАССАТОРОВ В ХАРЬКОВЕ ! Возраст со слов очевидцев преступления - 40-45... Posted by Антон Геращенко on 9 Июль 2015 г.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры на своей странице в Twitter сообщили некоторые подробности о личностях погибших.

"Погибли трое почтальонов сопровождения «Укрпочты» — 77,69,62 г.р.", - говорится в сообщении.

Пресс-сек проку-ры области Вита Дубовик: погибли трое почтальонов сопровождения «Укрпочты» — 77,69,62 г.р. pic.twitter.com/gRVIvYxT68 — MediaPort (@mediaport_ua) July 10, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове в результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы.