Убийство инкассаторов в Харькове: преступник унес 2,3 миллиона гривень
В момент нападения на сотрудников почты на преступнике была каска, маска и бронежилет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
При этом в распоряжении Министерства внутренних дел уже имеется информация о приметах преступника, расстрелявшего троих инкассаторов в Харькове.
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"Рост подозреваемого - 190 см, светлые волосы, впереди короткий чубчик, сзади длинные волосы. Был одет - светлая рубашка, серые короткие бриджи. На ногах сандалии. В момент нападения на преступнике была одета каска, маска, бронежилет", - говорится в сообщении Геращенко.
Кроме того, советник Авакова отметил, что преступник уехал на ВАЗ 2110 серебристого цвета - номер АХ8632АЕ.
По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку.
Также Геращенко подчеркнул, что, согласно предварительным данным, похищено 2,3 миллиона гривен.
ВНИМАНИЕ ! ПРИМЕТЫ ПРЕСТУПНИКА УБИВШЕГО ТРОИХ ИНКАССАТОРОВ В ХАРЬКОВЕ ! Возраст со слов очевидцев преступления - 40-45...Posted by Антон Геращенко on 9 Июль 2015 г.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры на своей странице в Twitter сообщили некоторые подробности о личностях погибших.
"Погибли трое почтальонов сопровождения «Укрпочты» — 77,69,62 г.р.", - говорится в сообщении.
Пресс-сек проку-ры области Вита Дубовик: погибли трое почтальонов сопровождения «Укрпочты» — 77,69,62 г.р. pic.twitter.com/gRVIvYxT68
— MediaPort (@mediaport_ua) July 10, 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове в результате обстрела погибли трое человек, которые находились в автомобиле почтовой службы.