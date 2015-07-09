Одного из главарей "ДНР" задержали за попытку рейдерского захвата здания в центре Москвы - СМИ

По версии СК РФ, будучи до военных действий юристом, Лысаковский участвовал в попытке рейдерского захвата здания в центре столицы. Следствие просило отправить его в СИЗО, но суд, учитывая в том числе "заслуги" обвиняемого перед "ДНР", определил его под домашний арест, пишет "Коммерсант".

Сотрудники угрозыска задержали 36-летнего Дмитрия Лысаковского 6 июля, когда он приехал в Москву. Его сразу же доставили в следственное управление СКР по Южному округу столицы, где следователь предъявил ему обвинение в покушении на мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее он обвинялся в совершении этого преступления заочно. По предварительным данным, Дмитрий Лысаковский отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции. Правда, он все же дал краткие пояснения, заявив, что не был надлежащим образом уведомлен о возбуждении уголовного дела и предъявлении ему обвинения. При этом Гудвин пояснил, что не считает себя виновным, так как по всем предъявляемым ему претензиям уже выносились решения арбитражных судов.

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Утром 7 июля Дмитрия Лысаковского доставили в Чертановский суд, куда следователь обратился с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Представитель СКР настаивал на помещении господина Лысаковского в СИЗО, так как он обвиняется в тяжком преступлении, обладает «специальными познаниями в области юриспруденции», а также является командиром группы разведки ГРУ Генштаба республиканской гвардии "ДНР", «в связи с чем имеет широкий круг связей среди лиц, входящих в вооруженные формирования». Следователь особо отмечал, что господин Лысаковский может пытаться уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться, как недавно поступил его предполагаемый сообщник — нижегородский адвокат Евгений Рыжов, объявленный сейчас в розыск.

Сам Дмитрий Лысаковский просил суд избрать ему любую другую меру пресечения, кроме ареста. Судья Юлия Черникова, учтя, что на иждивении обвиняемого находятся четверо малолетних детей (официально он холост), что в мае прошлого года он был назначен председателем так называемого Совета министров "ДНР" представителем непризнанной республики в Международном суде по уголовным делам при ООН, а сейчас является сотрудником разведки, ограничилась в отношении него домашним арестом.

Отметим, что в Чертановский в суд прибыла группа поддержки из соратников Гудвина — молодых людей в камуфляже. Правда, судебные приставы в зал заседания их не пустили. Адвокат господина Лысаковского Владимир Рутковский для комментариев в среду оказался недоступен.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Дмитрий Лысаковский, было возбуждено в апреле этого года. Связано оно с попыткой рейдерского захвата части старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3.

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Справка. Лысаковский Дмитрий Иванович (до марта 2014 года — Коцубанов Дмитрий Николаевич) родился 2 января 1979 года. В 2001 году окончил Европейский университет в швейцарском Монтрё. Юрист и финансист, специализируется на арбитражном и корпоративном праве.

4 марта 2014 года подал с бизнес-партнером иск к органам власти РФ в арбитражный суд Москвы. По мнению истцов, Россия не приняла достаточных мер по недопущению передачи средств МВФ в помощь Украине. Иск был возвращен заявителям.

Весной 2014 года уехал на Донбасс, занимался организацией доставок гуманитарных грузов, сбором финансовой помощи для "ДНР" и "ЛНР", правовыми вопросами. С октября участвовал в боевых действиях под позывным Гудвин, в последнее время был начальником подразделения воздушной разведки с использованием БПЛА.