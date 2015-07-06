Российские СМИ узнали о местонахождении российских генералов, которые воевали на Донбассе

Доказательства участия российских военных в военном конфликте на территории Украины ранее опубликовало агентство Bloomberg. В частности, в расследовании указывалось, что ключевую роль в конфликте играют российский полковник и пятеро генералов.

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Так, по данным украинских спецслужб, на которые ссылались журналисты Bloomberg, генерал-майор Сергей Кузовлев командовал российскими регулярными войсками в районе Луганска. В то же время, в 58-й армии ВС РФ, начальником штаба которой Сергей Кузовлев был назначен в 2014 году, заверили, что он выполняет свои обязанности по месту службы. Информацию о том, что военный принимал участие в боях на Донбассе, опроверг и сам Сергей Кузовлев. "Непонятно, о чем речь идет. Это провокация, которую пытаются состряпать украинские и американские СМИ",- цитирует "КоммерсантЪ" слова генерала.

Другой российский военный - командующий 200-й отдельной мотострелковой бригадой генерал-майор Олег Цеков по версии СБУ возглавлял 2-ю бригаду "народной милиции ЛНР". В Мурманской области РФ, где дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада, визиты Олега Цекова в Украину отрицают. "Он на месте и ни в какую Украину в эти месяцы не выезжал",- сообщил журналистам оперативный дежурный по бригаде Александр Пищальников.

Участие в боевых действиях на Донбассе якобы принимал и российский генерал-майор Роман Шадрин, который "дослужился" до "министра госбезопасности "ЛНР". Помощник военного Михаил Юланов заявил журналистам, что связаться с Шадриным не получится и где он находится в данный момент - неизвестно. "Шадрин военный пенсионер с 2012 года, в ближайшую неделю связаться с ним не получится", - цитирует издание слова Михаила Юланова.

Еще одного российского генерал-майора Валерия Солодчука в СБУ называли командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (дислоцируется в Новороссийске), а также командиром "1-й армии сил Новороссии" в Донецке. В то же время, в оперативном штабе дивизии журналистам сказали, что Валерий Солодчук командиром давно не является и "его куда-то перевели около года назад". Его точное местонахождение в данный момент неизвестно. Генерал-майор Алексей Завизьон, по информации из доклада СБУ, якобы занимался координацией российских военных в Донецкой области. По информации из открытых источников, в январе 2014 года он был назначен первым заместителем командующего 41-й армией. До этого, в 2006-2009 годах, он командовал 201-йроссийской военной базой в Таджикистане. Штаб 41-й армии находится в Новосибирске, однако там сообщили, что такого генерала у них нет. "У нас нет такого генерала, он служит теперь в другом месте, которое я вам раскрыть не могу", - цитируют журналисты слова неназванного дежурного части.

В тоже время, источники "Коммерсанта" в органах оперативного военного управления сообщили, что места службы у генералов Солодчука и Завизьона действительно изменились. Так, Алексей Завизьон якобы был задействован в создании оперативно-стратегического командования "Север", а Валерий Солодчук - назначен заместителем командующего Приморским общевойсковым объединением Восточного военного округа. Еще один российский военный - бывший секретарь Совбеза Южной Осетии Анатолий Баранкевич, был назван в расследовании Bloomberg "советником по военным делам "ЛНР". Как рассказал журналистам наемник из Осетии Алан Мамиев, воевавший в банде боевиков "Восток", Баранкевич отправился на Донбасс, однако связаться с ним представителям издания не удалось.