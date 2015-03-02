Пайетт: У США есть доказательства, что российские генералы участвуют в боевых действиях на Донбассе

США имеют доказательства того, что российские генералы принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в эфире одного из телеканалов, передает Радио Свобода.

«Мы считаем, что российские генералы участвуют в конфликте на Донбассе, и что российские офицеры командуют тактическими военными операциями на Донбассе. Мы знаем, что Россия использует современные электронные системы наведения ракет класса «земля-воздух», - отметил посол.

Читайте такжеРоссийские войска, которые брали Дебальцево, вышли на ротацию в Ростовскую область - разведка

«Мы знаем, что регулярные части российской армии принимали участие в захвате Дебальцево, военных действиях, которые продолжались уже после того, как минские соглашение должны были вступить в силу. Россия поставила сотни и сотни единиц тяжелого вооружения с декабря, с момента тишины, в частности и те, что использовались в атаке на Дебальцево», - подчеркнул американский дипломат.

Он добавил, что «этот конфликт может остановить один телефонный звонок - звонок президента Путина».

Россия отрицает свое участие в конфликте на востоке Украины, хоть о доказательствах российского военного присутствия заявляло и украинское руководство, и сами военные, и волонтеры, и представители стран Запада.