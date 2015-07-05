Полторак анонсировал восстановление инфраструктуры ВМС Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава оборонного ведомства заявил сегодня в Одессе во время мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины.

«На стадии завершения программа переоснащения (Вооруженных сил Украины), и планируются соответствующие средства, чтобы мы могли отстроить инфраструктуру ВМС, создать условия для проживания личного состава на новом месте», - заявил Полторак. Он выразил уверенность, «что те трудности, которые сегодня существуют, будут обязательно преодолены».

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В то же время министр признал, что многое еще нужно сделать для того, чтобы Военно-Морские силы Украины стали мощными, вооруженными и подготовленными. «Сегодня завершается работа над стратегическими документами планирования, где четко отработанный план по развитию Военно-Морских сил Украины в дальнейшем... Нам нужны средства для приобретения новых кораблей, нового оснащения, нового вооружения, которое было бы современным, а не латать дыры», - отметил он.

Полторак выразил уверенность в хорошей перспективе для украинских ВМС. «Я думаю, что в ближайшие дни будет принята программа развития вооружения и техники Вооруженных сил Украины до 2020 года, и там будет отражено четкое понимание, куда мы должны двигаться, каким образом». Соответственно, добавил он, «исходя из возможностей бюджета».

По словам главы оборонного ведомства, «самоотверженность украинских военных моряков была всегда примером для всех Вооруженных сил Украины, и те трудности, которые на сегодня, к сожалению, есть, будут нами преодолены». Он также отметил, что украинские моряки после передислокации из Крыма на материковую часть Украины не остались в стороне от событий в стране, принимают «непосредственное участие в боевых действиях на востоке Украины».