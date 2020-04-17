Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы - доклад МВД и ГСЧС Зеленскому

Также указывается, что радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом во время селекторного совещания президенту Владимиру Зеленскому доложили руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений», - говорится в сообщении.

«Все, что в Киеве происходит, - не из-за Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева», - сказал Аваков.

«Хочу подтвердить, что этот запах дыма в Киеве - он никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне», - добавил Чечеткин.

Отмечается, что накануне шквальный ветер в Житомирской области валил деревья и сети электропередачи.