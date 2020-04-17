В Днепре концентрация пыли в воздухе в разы выше нормы

Это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями.

В Днепре за последние сутки концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превысила допустимую концентрацию, установленную Министерством здравоохранения.

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Это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями.

По возможности, жителям города не следует выходить из дома и открывать окна, сказал председатель Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА) Александр Бондаренко. "Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли, – пояснил Александр Бондаренко. – Всемирная организация здравоохранения в таких случаях рекомендует по возможности оставаться дома и не открывать окна".

Смог в городе не связан с пожарами в Чернобыльской зоне, подчеркнул глава ОГА.

Остальные показатели состояния атмосферного воздуха в Днепре – без изменений. По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, радиационный фон в пределах нормы. Он не превышает естественных фоновых значений – 0,012 мР/час при допустимом 0,05 мР/ч.

Отметим, что над Днепропетровской областью наблюдается дымка. Это также подтвердили и в областном ГСЧС. "Относительно ситуации с дымкой над областью. К нам на 101 поступают звонки от людей, что они видят дым, однако резонансных пожаров у нас нет. Есть несколько рядовых пожаров в экосистемах", - прокомментировала ситуацию пресс-офицер областного ГСЧС Дарья Гречищева.