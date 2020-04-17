В Нацполиции предупредили украинцев о жестких наказаниях за нарушение карантина возле церквей на Пасху

К патрулированию на Пасху будут привлечены 22 тыс. военных и полицейских.

На выходных и, непосредственно, на Пасху 19 апреля возле церквей и храмов будут усиленно следить за соблюдением карантинных ограничений патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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В случае выявления сознательного нарушения правил, правоохранители обещают украинцам жесткие наказания. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" сказал председатель Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в случае выявления нарушений, полицейские будут сначала проводить профилактическую беседу. Но, если граждане не примут к сведению замечания, их ждет наказание.

"Ближайшие выходные будут дежурить непосредственно возле храмов около 22 тыс. военных Нацгвардии и полицейских. Полицейские будут действительно сначала проводить разъяснительную, профилактическую работу. Но хочу сразу сказать, что жизнь и здоровье наших граждан для нас на первом месте, поэтому если не удастся профилактически достучаться до сознания наших граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам", - пояснил Игорь Клименко.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что от того, насколько украинцы будут придерживаться карантинных ограничений на Пасхальные праздники, будут зависеть сроки их продолжения. По его словам, каждый из граждан понимает, что "в этом году придется менять традиции" и "делать это ради собственной безопасности - это зрелость и мудрость нации".