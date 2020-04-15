Степанов: власть не может вмешиваться в дела церкви, но призывает украинцев на Пасху оставаться дома

"Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может лишить", - отмечает министр здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что светская власть не может вмешиваться в дела церкви, но призывает украинцев в условиях пандемии COVID-19 на Пасхальные праздники оставаться дома.

Об этом говорится в видеообращении министра, размещенном в Facebook.

«Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным», - отметил Степанов.

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По словам министра, со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через «Укрпошту» уже освященных пасхальных куличей. Власть договорилась об онлайн- и телетрансляции церковных служений.

«Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник. Мы вынуждены на некоторое время быть разобщенными физически, но не духовно. Молитва, семья, любовь к ближнему, вера - то, чего никто и ничто не может лишить», - подчеркнул он.

По словам Степанова, на момент записи видеообращения известно, что из-за коронавируса в Украине 1 тыс. 248 человек проведут праздник в больницах, а 98 человек уже никогда не смогут отпраздновать Пасху.

«Я знаю, что какими бы разными мы ни были, у нас всех есть одно общее желание - чтобы эти цифры скорее начали уменьшаться. И мы можем сделать это только сообща. Просто оставайтесь дома. Не потому, что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных. Берегите себя и будьте здоровы!», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 15 апреле зафиксировано 3 тыс. 764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новых случая.

Президент Владимир Зеленский и Минздрав неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.