"Врата ада не одолеют церковь": архиепископ УПЦ МП заявил, что их храмы на Пасху будут открыты

Прихожан призвали отказаться от телевизора и ограничивать себя в интернет-пространстве.

Архиепископ Вознесенский и Первомайский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Алексий в своём обращении заявил, что Пасхальное ночное богослужение будет проводиться, несмотря на карантинные ограничения.

Читайте такжеПричащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)Соответствующее обращение священнослужителя опубликовано на официальном сайте епархии.

В нем говорится, что храмы будут открыты, согласно уставам церкви, и «каждый желающий сможет приступить к Таинствам Покаяния и Евхаристии». При этом архиепископ призвал выполнять «требования и нормы, установленные Минздравом».

По мнению священнослужителя, «болезни и стихийные бедствия являются следствием греховной жизни человека».

«Настоятельная просьба: категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей, подрывая тем самым психическое здоровье населения, а также ограничить себя в интернет-пространстве. В частности – в социальных сетях, которые тоже являются распространителями ложной и негативной информации, которая приводит людей к отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью, – говориться в обращении. – Помни, что врата ада не одолеют церковь».

Ранее УНИАН сообщал, как в Черновицкой области инфицированный коронавирусом священник отказался лечиться и собирается проводить службы.