Шандра поблагодарил за работу раненных под Новобогдановкой МЧСников

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА поблагодарил за самоотверженную работу пиротехников министерства, которые вчера на 275-й артиллерийской базе боеприпасов неподалеку от Новобогдановки получили легкие ранения в результате самоподрыва коробки со взрывателями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом шла речь во время телефонного разговора министра с пиротехниками.

Руководитель МЧС отметил, что эти люди работают действительно в опасных условиях, рискуя своей жизнью, а героическую и самоотверженную работу лучших пиротехников видит вся страна. В.ШАНДРА поблагодарил специалистов МЧС за соблюдение правил безопасности во время работ и еще раз попросил работать максимально осторожно и беспрекословно придерживаться инструкций по технике безопасности.

Во время разговора министр интересовался состоянием здоровья пиротехников и тем, какая им нужна помощь. Пострадавшие сотрудники МЧС заверили руководителя ведомства, что находятся в хорошем настроении и готовы после выздоровления побыстрее вернуться к исполнению своих обязанностей.

В.ШАНДРА особо отметил, что до мая этого года нужно окончательно решить проблему ликвидации боеприпасов под Новобогдановкой, ведь с наступлением жаркой погоды растет опасность их самоподрывов. На сегодняшний день все работы выполняются в соответствии с определенным графиком.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля возле села Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, на 275-й базе ракет и боеприпасов Министерства обороны во время разгрузки ящиков со взрывателями внезапно произошел самоподрыв одной из цинковых коробок, в результате чего от разлета ее металлических кусков получили легкие ранения мягких тканей конечностей трое пиротехников Сводного пиротехнического отряда МЧС - капитан, прапорщик и старший сержант службы гражданской защиты. Пострадавшим немедленно оказали первичную медицинскую помощь и доставили их в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Обстоятельства инцидента расследует специальная комиссия МЧС.

Во время выполнения работ по ликвидации боеприпасов на 275-й базе принимаются жесткие меры безопасности личного состава. Опаснейшие работы ведутся исключительно высококвалифицированными и опытными специалистами, которые имеют значительный опыт разминирования и работают в средствах защиты, благодаря чему в данном случае негативные последствия были минимизированы.