В Раде считают, что подтолкнуть общины к объединению может решение земельного вопроса

В этом убежден народный депутат, член парламентской группы «Партия Возрождения» Олег Кулинич.

По его словам, одним из основных таких стимулов является земля, а именно - предоставление права уже объединенным общинам свободно распоряжаться ею. Как уточнил Кулинич, законопроект, который это предусматривает, еще в январе был зарегистрирован в Верховной Раде (№ 1159). Впрочем, в сессионном зале его до сих пор не рассматривали.

«Не секрет, что он активно блокируется Держгеокадастром, и руководством Верховной Рады. Каждый раз на согласительном совете представители депутатской группы «Партия Возрождения», настаивают на рассмотрении этого важного законопроекта», - заявил во время выступления с трибуны парламента депутат Олег Кулинич.

Депутат убежден, чтобы изменить ситуацию и предоставить общинам стимулы для объединения и решить наконец вопрос с землей, а для этого нужна политическая воля правительства и руководства Верховной Рады.

«Люди на местах не верят в то, что что-то может быть доделано до конца», - добавляет народный депутат, хотя в результате реформы должны были бы почувствовать улучшение качества административных услуг, увеличения местных бюджетов, социальных расходов.

«Для того, чтобы реформа заработала, необходимо внедрять ее на примере пилотной области, или пилотных районов в каждой области и показывать на реальных примерах все преимущества децентрализации - отремонтированы дороги, доступность и качество административных услуг, увеличены бюджеты. А не ломать всю систему местного самоуправления через колено», - подчеркнул народный депутат.