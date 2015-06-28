Президент отметил государственными наградами более 400 участников АТО

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Всего к награде представлено 400 военнослужащих, из них 87 - посмертно. Среди награжденных 342 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 58 - Министерства внутренних дел Украины.

Орденом «За мужество» II степени посмертно награжден капитан Игорь Шпак, который погиб в марте этого года при выполнении боевого задания в зоне АТО. Капитан Шпак с сентября 2014 был командиром ІІ разведывательной группы специального назначения отдельного отряда разведки специального назначения Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. В июле прошлого года он получил свой первый орден «За мужество».

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Среди награжденных немало и военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден заместитель командира батальона по работе с личным составом 17 отдельного мотопехотного батальона 57 бригады майор Виктор Волосян, начальник штаба-первый заместитель командира батальона подполковник Дмитрий Заворотнюк, корректировщики младшие лейтенанты Евгений Кузьмин и Владимир Мартынов, начальник медицинской службы младший лейтенант Руслан Тысячный.

Орденом "За мужество" III степени отмечено старшего лейтенанта Александра Бондаря, и.о. командира мотопехотного взвода младшего сержанта Александра Бронникова, стрелка-радиотелефониста младшего сержанта Виктора Васалатия, старшину Александра Горбачева.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко вручил государственные награды украинским военным, которые защищали донецкой аэропорт.

Среди награжденных – "киборги" и родители и жены погибших героев, в том числе и семья старшего лейтенанта Ивана Зубкова, который, несмотря на тяжелое ранение, не покинул поле боя и до последнего продолжал борьбу с врагом.