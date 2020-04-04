500 тысяч киевлян из-за карантина вынужденно взяли отпуск за свой счет

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что власти города без помощи государства не смогут финансово обеспечить таких граждан.

Без государственной помощи столичные власти не смогут финансово обеспечить 500 тысяч киевлян, которые вынужденно взяли отпуск за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

Читайте такжеВ Киеве установят камеры, которые будут распознавать лица и измерять температуру

«В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуск за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Какие-то запасы у них, к примеру, есть. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с президентом и премьер-министром. И президент сказал, что они этот вопрос просчитывают», - отметил Кличко.

Он добавил, что этот вопрос без государственной помощи решить невозможно.

«Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, президент заверил, что планируют выплачивать средства каждому, кто вынужденно не работает.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряженность растет. Нам нужно предоставлять людям информацию - что их ожидает», - добавил он.

Кличко отметил, что многие вопросы, касающиеся противодействия распространению коронавируса и обеспечения больниц необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты медиков город решает своими силами, но в вопросе поддержки киевлян, которые вынужденно не работают, необходима помощь государства.

«Нам нужно разработать алгоритм и вместе, объединив усилия, определиться, как мы будем действовать дальше, какими будут шаги относительно экономики городов и государства», - подчеркнул Кличко.