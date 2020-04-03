За минувшие сутки домой вернулись более 7 тысяч украинцев

Более 4,7 тыс. человек покинули Украину в течение суток.

За минувшие сутки домой вернулись 7,2 тыс. граждан Украины.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в течение суток пограничники осуществили более 13,5 тыс. контрольных операций.

«Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За минувшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

Отмечается, что за сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

«По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не выявлено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки», - сообщили в ГПСУ.