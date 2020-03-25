В Украину возвращаются 58 моряков с судна Princess Anastasia – МИД

Судно находится в порту польского города Гданьск, по решению собственника оно не будет совершать морских путешествий до 19 апреля.

В Украину возвращаются 58 украинских моряков с круизного судна Princess Anastasia, которое временно прекратило морские путешествия из-за распространения коронавируса в мире.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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В частности, по данным Генерального консульства Украины в Гданьске, решен вопрос о возврате 58 украинских моряков, находящихся на борту судна Princess Anastasia в порту Гданьска. "Польские пограничные органы предоставили соответствующие разрешения. Сегодня, 25 марта, моряки будут перевезены двумя автобусами в пункт пропуска "Ягодин - Дрогуск" польско-украинской границы", - сообщил Погорельцев.

"Пересечение границы – ориентировочно в 18:00-19:00. Дальше от границы украинский перевозчик доставит моряков по местам проживания до города Одесса", - добавил дипломат.

Погорельцев уточнил, что украинские моряки прибыли на судно в период с 3 по 8 марта этого года для работы на судне и прошли пограничные процедуры на выезд с территории Польши.

"Однако судно так и не вышло в рейс. Украинские моряки не смогли сойти на берег из-за ограничения, наложенного Польшей на въезд иностранцев в страну", - заявил Погорельцев.

Как сказано на сайте итальянской компании The MOBY SPL, владеющей судном Princess Anastasia, было принято решение до 19 апреля отменить круизные путешествия из-за решения стран-членов Евросоюза и Российской Федерации временно ограничить заходы в порты этих стран из-за распространения коронавируса.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.