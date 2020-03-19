В полиции заявили, что госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Нежина никогда не была за границей

У женщины, которая утверждала о путешествии в Италию, даже нет загранпаспорта.

Жительница города Нежин Черниговской области, которую в состоянии опьянения госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус, никогда не была за границей.

Читайте такжеУ госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина пока диагностировано лишь похмелье

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области. Согласно информации, в Нежинское отделение полиции поступило сообщение о срочной госпитализации местной 38-летней жительницы. По словам женщины, она якобы после пребывания в Италии заболела коронавирусом.

Пациентка сообщила, что три дня назад вернулась в Украину из Италии. Правоохранители сразу взяли под охрану периметр инфекционного отделения и начали принимать соответствующие меры реагирования.

«Нужно было немедленно установить круг лиц, с которыми контактировала пациентка после возвращения из-за границы, для дальнейшей обсервации этих людей. Однако правоохранители начали с уточнения даты возвращения больной из Италии. Выяснилось, что женщина никогда не была за границей и даже не имеет загранпаспорта», - уточнили в полиции.

Медики отобрали у женщины образцы крови и направили их в лабораторию в Киев для проведения теста на коронавирус. По имеющейся на сегодня информации, люди из окружения госпитализированной также не посещали зарубежные страны.

«Полиция продолжает охранять инфекционное отделение больницы. В зависимости от результатов тестирования женщины, полиция будет корректировать свои дальнейшие действия в соответствии с нормами действующего законодательства», - прокомментировали ситуацию в Главном управлении Нацполиции в области.

Как сообщал УНИАН, у госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина был диагностирован похмельный синдром.