Работники горисполкома передадут свой заработок на памятник Бандере

Работники Ивано-Франковского горисполкома передадут свой однодневный заработок на сооружение памятника проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Такое решение приняли специалисты горисполкома на собрании трудового коллектива.

В настоящее время в Ивано-Франковском исполнительном комитете работает около 140 человек. Общий однодневный заработок будет составлять около 20 тыс. грн., что, по мнению коллектива, станет существенным взносом в доброе дело.

Руководителям организаций, предприятий и учреждений города направлены письма с предложением обратиться к своим коллективам и поддержать идею общего взноса на сооружение памятника.