Савченко может получить 13 лет тюрьмы - адвокат

Об этом заявил адвокат Савченко Илья Новиков в эфире "Подробностей".

"Приговор будет обвинительный и около 13 лет может быть и больше. Нас это не смущает и не интересует. Мы понимаем, что не от этой цифры зависит, когда она вернется домой", - сказал Новиков.

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По его словам, защита украинской летчицы не надеется на справедливый приговор, потому что правосудие в России изменилось за последние 20 лет.

"Справедливого правосудия не будет. Российское правосудие стало за последние 20 лет смешным. Савченко не отпустят просто так. Это будет удар по руководству страны", - подчеркнул Новиков.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

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21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.