Савченко продлили арест до 30 сентября

Об этом из зала суда передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

Как заявил следователь, срок ареста Савченко истекает 30 июня, однако "завершить предварительное расследование в течении указанного срока не представляется возможным".

По его словам, Савченко и трем ее защитникам необходимо завершить ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из 38 томов. Следователь сообщил, что Савченко со 2 июня начала ознакомление с материалами дела.

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Также следователь заявил, что основания для ареста "не изменились и не отпали", поэтому он обратился к суду с требованием продлить срок содержания под стражей до 15 месяцев - до 30 сентября 2015 года.

Данное требование, как и ранее всегда в таких случаях, поддержал прокурор.

Адвокат Илья Новиков напомнил суду, что Савченко имеет иммунитет от уголовного преследования как делегат ПАСЕ и предоставил соответствующие документы.

Кроме того, он подчеркнул, что, по российскому законодательству, ходатайство на продление ареста на срок более 12 месяцев должно визироваться руководством Следственного комитета, но это не было сделано.

Сама Савченко подчеркнула, что не понимает, почему находится за решеткой в РФ уже год, ведь нет никаких "намеков ее вины".

Кроме того, летчица подчеркнула, что каждый раз в суде видит одних и тех же людей, которые приходят ее поддержать.

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"Я, возможно, никогда не узнаю ваших имен, но я никогда не забуду ваши глаза. Благодарю вас за то, что вы приходите. Низкий вам поклон за вашу честность и за то, что не боитесь! Слава Украине!", - обратилась Савченко к российским гражданам, пришедшим ее поддержать.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ выдвинул Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.

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21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил: «Предварительное следствие завершено. Дальше ознакомления по ст.217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Затем обвинительное заключение, предварительные слушания. То же суд может состояться в августе». Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Речь идет о гражданах, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.