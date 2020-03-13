Среди изолированных в Бердянском порту моряков не выявили инфицированных коронавирусом

Ранее экипаж судна под флагом Коморских островов был изолирован из-за подозрения на заражение COVID-19.

В Бердянске в моряков, которых изолировали в порту на борту судна под флагом Коморских островов, не подтвердились подозрения на коронавирус.

"Экипаж было изолировано, а сегодня завершилось исследование материалов − вирусов не было обнаружено", - сообщает Запорожская облгосадминистрация.

Отмечается, что в области ежедневно проводятся оценка и опросы с целью выявления подозрительных случаев инфицирования коронавирусом.

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Напомним, 12 марта министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в Бердянском морском порту в каюте иностранного судна, которое зашло под флагом Коморских островов, изолировали членов экипажа через признаки инфицирования коронавирусом.