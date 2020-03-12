Киевсовет расторг договоры аренды трех земельных участков с посольством РФ

Город вернул в свое распоряжение земельные участки на ул. Спасской и Боричев Ток, переданные посольству России под строительство консульского отдела и жилых домов.

Киевсовет расторг договоры аренды трех земельных участков на Подоле, которые в 1999 году были переданы Посольству Российской Федерации под строительство консульского отдела и жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета большинство депутатов.

Таким образом город вернул в свое распоряжение земельные участки на ул. Спасской: один участок площадью 0,2 га на ул. Спасская, 14, который передавался для строительство и эксплуатацию помещения консульского отдела Посольства РФ в Украине; другой - площадью 0,4 га на ул. Спасская 13-15, который передавался под строительство жилого дома.

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Также из аренды возвращен участок площадью 0,4 га на ул. Боричев Ток, 17, 19, 21, котроый передавался посольству РФ для строительства еще одного жилого дома.

Решение принято в связи с фактическим нахождением Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая стойкое общественное сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева.

Согласно данным Киевсовета, земельные участки с 1999 г. не использовались по назначению. Часть территорий сейчас уже обустроена жителями города для общественного отдыха, поэтому будет рассматриваться вопрос о предоставлении указанным трем участкам статусов скверов.

Напомним, ранее депутаты Киевского городского совета поддержали расторжение заключенного с ООО "Фирма "Сула" в 2006 году договора аренды земли на Андреевском спуске, 33/6.