На Львовщине трехлетняя девочка выпала с балкона

Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Во Львовской области в результате падения с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже дома, госпитализирована 3-летняя девочка.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 9 марта в милицию поступила информация о том, что в одном из сел Николаевского района в результате падения с высоты травмирована маленькая девочка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и других служб Николаевского отделения полиции.

Правоохранители установили личность ребенка – ею оказалась трехлетняя девочка.

«В тот день около 13:35 девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже дома, где она проживает вместе со своей 39-летней матерью. В результате падения ребенок получил телесные повреждения, врачи квалифицировали как тяжелые. Сейчас она находится в реанимации», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки полицейские выяснили, что ребенок оставался без присмотра, а его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения - в крови женщины было выявлено 2,6 промилле алкоголя.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.