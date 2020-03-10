От холода не могла говорить: в Херсоне спасли девочку, которую родственники обливали холодной водой

Мать и бабушку, которые на улице обливали ребенка холодной водой, госпитализировали с признаками психического расстройства.

В Херсоне работники полицейской мобильной группы реагирования на факты домашнего насилия ГУНП спасли от неадекватных родственников 6-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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Утром мать с бабушкой вывели ребенка в одном нижнем белье на улицу и стали обливать холодной водой при температуре воздуха всего +4.

В полицию позвонили соседи, когда услышали крики ребенка, которого облили холодной водой. Картина, которую увидели полицейские, шокировала. Девочка была почти без одежды, продрогшая и грязная, не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили.

Как отмечается, мать с бабушкой вели себя неадекватно, кидались на соседей и несли чушь. Полицейские сообщили о происшествии в службу по делам детей и вызвали на место врачей. Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи, где не было нормальных условий для проживания ребенка. Квартира не отапливалась, света не было, все стены в плесени, в комнатах стояла вонь, продуктов питания тоже не было.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали. Полицейские вместе с работниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

После проведения всех необходимых обследований и проверок будет решаться вопрос дальнейшей судьбы девочки, а также способности ее матери и бабушки воспитывать ребенка.