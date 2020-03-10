В военном вузе Харькова планируют ограничить уход курсантов в увольнения из-за угрозы коронавируса

В университете воздушных сил также временно не будут проводить массовые мероприятия.

В Харьковском национальном университете воздушных сил планируют ограничить массовые мероприятия и уход курсантов в увольнения.

Об этом NewsRoom сообщили в региональном пресс-центре Министерства обороны.

Ранее в одном из городских Telegram-каналов появилась информация о карантине в вузе, под который якобы подпадали все военнослужащие. Однако затем в соцсетях было опубликовано уточнение, что меры будут касаться только курсантов, проживающих на территории университета.

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В региональном пресс-центре МО информацию о карантине не подтвердили. По данным Минобороны, в ХНУВС ограничат уход курсантов в увольнения, а также временно запретят проводить концерты и другие массовые мероприятия. Эти меры будут касаться только военнослужащих, которые живут в казармах. В самом вузе получить данную информацию пока не комментируют.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал противоэпидемические меры в связи с возможным распространением коронавируса. В частности, заместитель министра здравоохранения заявил о запрете массовых мероприятий, конференций и спортивных состязаний. Сегодня в нашей стране выявлен лишь один подтвержденный случай COVID-19. В соседней с нами Польше сейчас 16 заболевших, в Беларуси - шестеро, а в Румынии - 15 человек.