Режиссер объяснил, почему патриоты "обычно очень предвзято" относятся к украинскому кино

Режиссер считает, что патриотически настроенная аудитория обычно очень предвзято относится к украинскому кино, потому что она понимает, что ее патриотичность используют.

Среди 700-тысячной аудитории украинских кинотеатров около 100 тысяч зрителей ходит на отечественные патриотические фильмы.

Читайте такжеЛюбомир Левицкий: Если машина напишет креативный сценарий, я начну рыть бункер в Карпатах

Такие данные озвучил украинский режиссер Владимир Тихий, который недавно презентовал комедийный фильм о войне на Донбассе "Наши котики", передает «Обозреватель».

"Патриотически настроенная аудитория обычно очень предвзято относится к украинскому кино. Она понимает, что ее патриотизм используют, что это такой долг, что это больше похоже на какой-то подвиг, чем на развлечение. А аудитория, которой пофиг - украинское кино или нет - она достаточно открыта и даже более демократичная в плане восприятия даже таких вещей как "Наши котики", - рассказал Тихий.

По словам режиссера, фильмы в Украине набирают до миллиона просмотров, а аудитория кинотеатров составляет 600-700 тыс. лиц, которые могут даже несколько раз сходить на фильм.

"Есть люди, которые ходят, потому что это украинский фильм про войну или исторический украинский фильм, который касается определенной тематики, связанной с какими-то государственными историями... Их около 100 тысяч - тех, которые пойдут на "Тайный дневник симона Петлюры" или на "Черкассы". Они в этом чувствуют свою ответственность за культурное пространство, за поддержку собственного производства кино", - пояснил он.

"При этом я бы не сказал, что люди идут из патриотических соображений на "Шалене весілля" - они идут развлечься, идут увидеть звезд, которых они видят в телевизоре, уже в других амплуа", - уточнил Тихий.