"Преданная", "Черкассы" и "Наши котики": какие украинские фильмы стоит посмотреть в новом году (видео)

Ежемесячно нас ждет не одна громкая премьера.

Украинский кинематограф в последнее время переживает небывалый подъем. Режиссеры с каждым годом все больше радуют зрителей качеством, а актеры - качественной игрой.

Мы подготовили для Вас подборку самых ожидаемых украинских фильмов, которые стоит посмотреть. Поэтому не пропустите!

Читайте также"Джокер", "Ирландец" и "Однажды... в Голливуде": названы номинанты премии BAFTA

Мои мысли тихие

Один из самых ожидаемых фильмов года от молодого украинского режиссера Антонио Лукича – комедия о вечной проблеме родителей и детей.

Звукорежиссер и музыкант Вадим, испытав множества неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Канадская компания предлагает ему записать звуки украинских животных Закарпатья. Для него ‒ это шанс покинуть Украину и отправиться в Канаду. Однако главным спутником в новой работе Вадима внезапно становится человек, который для этого никак не годится, – его мама. Фильм основан на реальных событиях.

Премьера 16 января.

Преданная

Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" стал крупнейшим украинским литературным событием в 2014 году. Его экранизация обещает стать одной из первых крупных отечественных кинособытий 2020 года. Романтично-фантазийная картина расскажет историю Стефании Черненько, которая работает прислугой в Адели Сколик. Девушки вместе росли в доме доктора Ангера и их связывают теплые, почти родственные отношения. Но теперь между героинями предстают любовь, ревность и тайны. В картину "Преданная" вложили значительные, как для украинского кино, 60 млн грн, добрую долю которых потратили на умопомрачительно красивые костюмы и декорации.

Премьера 16 января.

Наши котики

2014-й, разгар войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, да и на местности почти не ориентируется. Впрочем именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Это один из первых украинских фильмов, который без пафоса стремится рассказать о войне на Донбассе. Создатели фильма называют его «патриотической неполиткорректной комедией». В ленте режиссер Владимир Тихий хотел отойти от героического канона и табуированных тем.

Премьера 30 января.

Черкассы

Военная драма о мужественной обороне украинскими моряками своего судна ‒ тральщика «Черкассы». Фильм основан на реальных событиях.

Экипаж «Черкасс» во время аннексии Крыма три недели оказывал сопротивление российским военным и был единственным из 13 украинских кораблей, который не спустил украинского флага. В конце марта корабль штурмом взяли два российские вертолеты Ми-35 и три скоростных катера.

Создатели обещают фильм про обычных людей, которые «в решающий момент поняли, в чем их назначение и что такое Родина».

Премьера 27 февраля.

Тарас Шевченко: Первый Самурай

Фантастически-комедийный вестерн «Тарас Шевченко: Первый Самурай» ‒ это альтернативная история жизнь украинского Кобзаря.

Тарас Шевченко встречает самурая. Они проходят путь полон испытаний, чтобы спасти любимого поэта от господского порабощения. Шевченко владеет катаной и стреляет из двух пистолетов, а его враг ‒ наркодилер Яромир.

Этот фильм о внутренней трансформации человека: от крепостного, который хочет сбежать за границу, ‒ до «самурая», который остается и борется за свою судьбу. «Тарас Шевченко: Первый Самурай» ‒ это очередная попытка осовременить личность великого писателя и сделать ее популярной для молодежи. Фильм в 2018 году победил на конкурсе патриотического кино Министерства культуры.

Премьера 5 марта.

Как ранее сообщал УНИАН, мультфильм "Холодное сердце 2" стал самым кассовым в истории. В мировом прокате анимация уже собрала $1,32 млрд.