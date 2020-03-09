Что вы знаете о Тарасе Шевченко? (тест)

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9 марта Тарасу Шевченко исполнилось бы 206 лет. Чтобы вспомнить интересные моменты из жизни украинского поэта и художника, пройдите тест, который УНИАН подготовил для вас.

И несколько фактов из биографии поэта. Родился Тарас 9 марта 1814 года, умер - 10 марта 1861 года. Это культовая личность украинской нации. Шевченко был поэтом, драматургом, художником, общественным и политическим деятелем.

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А сегодня он еще и национальный герой и символ Украины. Самой известной сборкой Шевченко является "Кобзарь". Стихи поэта переведены на более чем 100 языков мира. Памятники Тарасу Григорьевичу установлены в разных уголках планеты. Всего их насчитывается более 1200.

Некоторое время Шевченко был вольнослушателем Академии художеств в Санкт-Петербурге. Самые известные его картины - "Катерина" (1842), "Цыганка-гадалка" (1841) и "Крестьянская семья" (1843). Немалую популярность имеют и автопортреты гения.

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Современные художники пытаются интерпретировать личность Тараса Шевченко. Так, в прошлом году в киевском метро прошла выставка необычных портретов украинского поэта. Тараса Григорьевича изобразили в образе Гарри Поттера, Человека-Паука, пирата Джека-воробья, Статуи Свободы и в других необычных ипостасях. А еще у Шевченко появился собственный аккаунт в Инстаграм.