Выставка «Квантовый скачок Шевченко. Метро» открылась в Киеве на станции метро «Тараса Шевченко» 10 февраля и должна была работать до 10 марта. Но ее досрочно закрыли из-за вандализма.

При поддержке украинской общины выставку «Квантовый скачок Шевченко» покажут в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщают организаторы в Facebook, экспозиция иллюстраций пройдет 9 и 10 марта по случаю Шевченковских дней в N2N Gallery.

«Проект «Квантовый скачок Шевченко» — это сплав свободомыслия и науки, это попытка осовременить старое и архивировать популярные культурные образы. Это путешествие с украинским Вергилием — Тарасом Григорьевичем, где зритель часто принимает на себя роль самого Шевченко», — отмечают организаторы выставки.

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Автором выставки, в которую вошли постеры с изображением Кобзаря в образах разных киногероев и исторических фигур, является иллюстратор Александр Грехов. Он считает, что проект побудит зрителей почитать больше об украинском поэте и его насыщенной жизни, которая выходит далеко за рамки биографических данных из школьной программы.

С 10 февраля «Квантовый скачок Шевченко» выставляли на киевской станции метро «Тараса Шевченко».Киевлянам показали «квантовый скачок» Шевченко при входе в метро

Через некоторое время винницкий радикал Юрий Павленко «Хорт» порезал картины, заявив, что они являются украинофобными.

18 февраля Национальный музей Тараса Шевченко, Киевский метрополитен и иллюстратор решили досрочно закрыть выставку. Позже из-за угроз от выставки отказались во Львове и Виннице.

Основатель Veterano Group, владелец киевского заведения Pizza Veterano и бывший участник боевых действий на Донбассе Леонид Остальцев решил показать выставку в своей пиццерии. После этого ветераны украинского Добровольческого корпуса «Правый сектор», батальона ОУН и «МВД Киев-2» призвали его отказаться от этой идеи. Леонид Остальцев заявил, что не отменит выставку.