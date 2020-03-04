В Киеве аноним "заминировал" станцию метро "Дворец спорта" и пересадку на "Площадь Льва Толстого"

Информация о возобновлении работы будет опубликована сразу после завершения проверки.

В Киеве станция метро «Дворец спорта» и пересадка на станцию «Площадь Льва Толстого» закрыты на вход и выход из-за поступления анонимного сообщения о заминировании.

Читайте такжеВ Харькове полиция ищет "псевдоминера" почти 90 объектовОб этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Станция «Дворец спорта» + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», – говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве «заминированием» пытались сорвать «Форум великих мечтателей».