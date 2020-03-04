В Киеве аноним "заминировал" станцию метро "Дворец спорта" и пересадку на "Площадь Льва Толстого"
12:42, 04 марта 2020Общество
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Информация о возобновлении работы будет опубликована сразу после завершения проверки.
Неизвестный сообщил о "заминировании" станции метро / kiev.vgorode.ua
В Киеве станция метро «Дворец спорта» и пересадка на станцию «Площадь Льва Толстого» закрыты на вход и выход из-за поступления анонимного сообщения о заминировании.
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«Станция «Дворец спорта» + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», – говорится в сообщении.
Информация о возобновлении работы будет опубликована сразу после завершения проверки.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве «заминированием» пытались сорвать «Форум великих мечтателей».
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