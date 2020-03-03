Полиция расследует восемь уголовных дел по беспорядкам в Новых Санжарах

На сегодня подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.

Полиция Полтавщины расследует 8 уголовных производств по фактам правонарушений возле медицинского центра «Новые Санжары».

Читайте такжеВ Новых Санжарах на День рождения одной из эвакуированных Скалецкая пришла в "скафандре" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Полтавщины.

По их данным, на сегодня подозрения в совершении преступлений получили 10 человек.

Расследование продолжается в 8 делах, открытых по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);

- ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка);

- ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

- ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);

- ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки);

- ст. 295 (Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку),

- ч. 1 ст. 296 (Хулиганство).

Напомним, пятерым фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 УК Украины). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 УК Украины).

На сегодня еще двум лицам сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий (ст. 296 УК Украины) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра вспышки коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД «Новые Санжары» на Полтавщине.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время столкновений 9 правоохранителей получили ранения.