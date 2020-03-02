Первая леди Украины отчиталась: на горячую линию по противодействию домашнему насилию за полмесяца поступило более 1700 звонков

Отметим, что горячая линия - 1547 - работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

На национальную горячую линию 1547 по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию за неполный месяц поступило более 1700 звонков. Средняя продолжительность разговора — 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, она имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебалось в пределах 11 секунд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Официально горячая линия заработала 11 февраля. Промежуточные результаты функционирования горячей линии обсудили первая леди Елена Зеленская, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Также в совещании приняли участие представители проекта «Розірви коло» Фонда народонаселения ООН в Украине.

По статистике, 35% обращений за отчетный период касались психологического насилия, 34% — физического, 28% — экономического и несколько менее 1% — сексуального насилия. В 33% случаев специалисты горячей линии 1547 оказали психологическую помощь, в 66% случаев — информационную консультацию, а в 1% случаев осуществили экстренное реагирование.

На сегодняшний день горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов — психологов, социальных работников, юристов. Учитывая, что количество обращений постоянно увеличивается, в ближайшее время штат специалистов планируют расширить.

По номеру 1547 может позвонить каждый, кто страдает от насилия. Там ему окажут квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости — и экстренный вызов полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.