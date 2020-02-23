В СНБО обещают ежедневно информировать украинцев о состоянии эвакуированных из Китая (видео)

По словам Данилова, от общества ничего скрывать не будут.

Совет национальной безопасности и обороны намерен ежедневно информировать украинцев о состоянии здоровья граждан, эвакуированных из Китая на Полтавщину.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН.

"Каждый день будем сообщать об их состоянии. Во-вторых, каждый день у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба. И эти анализы обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нечего скрывать. Это должна быть открытая, публичная информация, общество должно знать, что происходит", - считает Данилов.

Он добавил, что с самого начала процедуры эвакуации не было тактики засекречивание. И напомнил, что заранее были определены четыре объекта, которые рассматривались как место для размещения украинцев и иностранцев.

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"В зависимости от тех или иных процессов принимались те или иные решения. Когда говорят, что над Харьковом кружил самолет, там что-то придумывают, но все было просто – не было погоды, чтобы он там сел. И все. И никаких секретов никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие таких ситуаций", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, персонал санатория "Новые Санжары", медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД на Полтавщине. Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.