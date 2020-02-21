Прокуроры направили в суд дело экс-следователя, преследовавшего участников Евромайдана - ОГП

Экс-милиционер 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве из-за противоправного преследования участников Революции достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, бывший милиционер, вероятно действуя по предварительному сговору с группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 года незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева», - говорится в сообщении.

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Кроме того, на основании ходатайств указанного следователя, при отсутствии каких-либо доказательств, обосновывающих сообщенное этим лицам подозрение, следователи судьи Днепровского райсуда Киева двум из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Бывшему следователю инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что за противоправное преследование 18 февраля 2014 года участников Революции достоинства в суд направлено обвинительное заключение в отношении 6 следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве, прокурора отдела прокуратуры Киева, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда Киева.

В отношении бывшего заместителя прокурора Днепровского района Киева осуществляется досудебное расследование в другом уголовном производстве, и он объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля около 50 человек - родственники Героев Небесной сотни, общественные активисты, адвокаты - пикетировали Офис президента с требованиями наказать убийц их близких.

Участники акции обнародовали обращение, в котором требовали немедленно уволить Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, объявить в международный розыск экс-«беркутовцев», которые принимали участие в расстрелах на Майдане и сбежали в Россию, и на законодательном уровне ввести возможность заочного судопроизводства над беглецами.

После митинга представители родственников пошли в Офис президента, чтобы встретиться с Зеленским и передать ему обращение.