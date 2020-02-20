Из-за акции протеста в Новых Санжарах на дороге "Полтава - Кременчуг" образовалась пробка протяженностью 10 км

Пассажирские автобусы, следующие из Кременчуга в Полтаву, в Новые Санжары не заезжают.

В Полтавской области из-за акции протеста в поселке Новые Санжары, где местные жители выступают против прибытия в медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан, на автодороге «Полтава - Кременчуг» образовалась пробка протяженностью 10 км.

Как передает корреспондент УНИАН, в направлении Новых Санжар полиция не пропускает транспорт, кроме автомобилей скорой помощи, полиции, машин и автобусов Национальной гвардии Украины. Образовался затор протяженностью 10 км с стороны Полтавы.

Как сообщили работники автовокзала Кременчуга и служб междугородних перевозок, автобусное сообщение между указанным городом и Полтавой из-за событий в Новых Санжарах не прекращалось.

«Автобусы в Новые Санжары не заезжают. Утром по трассе на Полтаву проезд был затруднен. Сейчас транспорт стоит. Автобусы едут в объезд, через Решетиловку», - сообщил сотрудник автовокзала.

Читайте такжеСамолет с эвакуированными из Китая гражданами прибыл на специальную стоянку в аэропорту Харькова (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

По прибытии в аэропорт в Харькове все лица на борту пройдут пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной изолированной зоне аэропорта.

В дальнейшем эвакуированные из Китая граждане будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения.