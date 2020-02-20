Протесты на Полтавщине: в ход пошла тяжелая военная техника - СМИ (видео)

Правоохранители пытаются убрать с проезжей части автомобили протестующих.

На Полтавщине правоохранители пытаются при помощи тяжелой военной техники убрать с проезжей части автомобили протестующих против размещения людей, прибывших из Китая.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, публикуя соответствующее видео с места событий.

"Полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих проезжей части. Напоминаем, что сегодня в село Новые Санжары привезут эвакуированных людей с Китая", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев привезут на Полтавщину - в санаторий МВД в Новых Санжарах.

В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков машин, некоторые с прицепами, припаркованы вдоль автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава — Александрия.

Утром на въезде в пгт Новые Санжары Полтавской области начались столкновения полиции и местных жителей, которые протестуют против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.