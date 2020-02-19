На Тернопольщине вблизи места вероятного поселения эвакуированных из Китая украинцев затеяли ремонт дороги

Сейчас полиция выясняет, это попытка блокировать дорогу или действительно ремонт.

В Тернопольской области полиция выясняет, чем обусловлено появление куч щебня на дороге в пгт Микулинцы, которая ведет к вероятному месту поселения на карантин эвакуированных из Китая украинцев – санаторию «Медоборы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

«Неожиданно начали ремонт дороги, которая находится в управлении капитального строительства облгосадминистрации. Сейчас выясняем: это попытка блокировать дорогу или действительно ремонт», - сказал Богомол.

Он добавил, что вчера вечером на блокпосту, который жители Микулинецкой ОТГ обустроили на дороге возле поворота к санаторию, находилось 300 человек.

«Сейчас там дежурит ориентировочно 30 человек. Они установили генератор, принесли еду. Настроены перекрывать дорогу в случае прибытия автобуса с эвакуированными. Сейчас дорога не заблокирована, движение транспорта осуществляется в обычном режиме», - уточнил Богомол.

По его данным, полиция обеспечивает охрану общественного порядка.

«Никаких жалоб на действия протестующих нет, нарушений общественного порядка не было», - заверил начальник областного управления полиции.

Он также опроверг сообщение первого заместителя председателя облсовета Василия Деревляного о том, что в области якобы ищут место для проживания 300 нацгвардейцев.

«Эту цифру наверняка придумали по мотивам фильма «300 спартанцев». У меня информации о 300 нацгвардейцах нет. Если бы мы и брали объект под охрану, то рассчитывали бы на 35 человек: 20 полицейских и 15 нацгвардейцев. Но указания взять под охрану такой объект, нам не поступали», - сказал Богомол.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля городской председатель Тернополя Сергей Надал призвал председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля и председателя облсовета Виктора Овчарука предотвратить возможное размещение в санатории «Медоборы» украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса.

В свою очередь Сопель ответил, что официального подтверждения намерения привезти в Тернопольскую эвакуированных из Китая украинцев нет.

18 февраля жители пгт Микулинцы в знак протеста против возможного поселения на карантин эвакуированных украинцев в санатории «Медоборы» обустроили на подъезде к нему несколько блокпостов.

Ожидается, что самолет с украинцами прибудет в Украину из Китая утром 20 февраля.

Эвакуированных граждан Украины планируют поместить на обсервацию минимум на 14 дней.