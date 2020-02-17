Денисова обратилась к Москальковой из-за задержания и ареста оккупантами украинских рыбаков

Омбудсмен отметила незаконность таких действий РФ и призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередными фактами задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их прав.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову предоставить информацию об украинских рыбаках, арестованных накануне подконтрольным Кремлю «судом» в оккупированном Крыму.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

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«Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальные сведения в уполномоченные органы Украины», - подчеркнула она.

Денисова напомнила, что 4 февраля решением подконтрольного Кремлю «Киевского районного суда» в оккупированном Симферополе был незаконно арестован крымский татарин Нариман Межмединов, однако об этом задержании стало известно лишь сегодня из сообщения пресс-службы российской ФСБ.

Кроме того, по словам омбудсмена, 15 февраля пограничники ФСБ РФ задержали в Азовском море судно с гражданами Украины на борту, но официальные сообщения о подтверждении личных данных этих людей и процессуального статуса также отсутствуют.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные данные о задержанных гражданах Украины, в частности их полные анкетные данные, основания задержания и процессуальный статус, а также проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту. Призываю представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередными фактами задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод», - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Приморского района Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Прокуратура по факту захвата украинских рыбаков открыла уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе осмотра плавсредства было обнаружено более 290 экземпляров камбалы и незаконное орудие лова - прудные сети.

Подконтрольный российским оккупантам "Керченский городской суд» арестовал четырех украинцев на 10 суток.

Сегодня, 17 февраля, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ сообщили, что в оккупированном Крыму задержали и арестовали якобы участника крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Против него возбудили уголовное дело по факту якобы участия в деятельности "незаконного вооруженного формирования", действующего на территории иностранного государства с целью, противоречащей интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По данным "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю" подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана. Затем он вернулся в Крым, но, "имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НПФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне".

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его.