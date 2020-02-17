Задержанным украинским рыбакам повезли документы, жители Керчи принесли в СИЗО еду - депутат

Накануне так называемый суд арестовал задержанных на 10 суток.

Задержанные оккупантами неподалеку от Крыма украинские рыбаки чувствуют себя нормально, а их коллеги из оккупированной Керчи принесли для них в следственный изолятор еду.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник.

"Они нормально себя чувствуют, в нормальном состоянии. Плюс ко всему, мы занимаемся юридической поддержкой и квалифицированной помощью. Мы встречались с их родными. Они подписали все обращения", - рассказал депутат.

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По словам нардепа, украинские рыбаки вышли в море без документов.

"Они были без документов все. Отец капитана корабля Максима Терехова уже поехал в Керчь, повез все документы ребятам", - отметил он.

16 февраля подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ в Азовском море. Перед этим на допросе задержанные якобы признались в браконьерстве.