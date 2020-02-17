Дела Майдана из 14 тысяч томов расследуют 30 следователей ГБР

До 20 февраля все «майдановские дела» должны быть переданы из Офиса генпрокурора в ГБР.

В Государственном бюро расследований «майдановскими делами», которые насчитывают 14 тысяч томов, занимаются 30 следователей.

Читайте такжеВ делах Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевшего - следователь ГБР

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Чорноблавский. «Уголовные производства только по убийствам (во время Майдана - УНИАН) насчитывают более 4500 томов и очень много вещественных доказательств. В следственную группу ГБР по расследованию дел Майдана входят 30 следователей. Кроме того, мы расследуем не только дела о событиях в Киеве, но и в других городах - Черкассы, Сумы, Одесса. В целом, это - около 14 тыс. томов дел на 30 человек», - уточнил следователь.

Также Чорноблавский заметил, что в Управлении спецрасследований Генпрокуратуры «майдановскими делами» занимались 96 следователей, следовательно на сегодня нагрузка на одного следователя в ГБР втрое больше.

Также он сообщил, что за последний месяц ГБР передано одно дело Майдана в суд, еще в другой двум лицам (судьям) объявлено о подозрении, а одному следователю милиции переданы на ознакомление материалы дела о незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности активистов, задержанных 18 февраля 2014 года на Европейской площади в Киеве.

В свою очередь следователь ГБР Артем Яблонский отметил, что на данный момент продолжается процесс передачи «майдановских дел» из Офиса генерального прокурора в ГБР, который по закону должен завершиться до 20 февраля.