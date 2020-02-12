Годовщина трагедии Евромайдана: когда в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни

Официально день памяти героев Небесной Сотни был установлен указом президента Петра Порошенко от 11 февраля 2015 года.

В этом году наступит шестая годовщина одной из самых страшных страниц украинской истории: жестоких столкновений в Киеве 18-20 февраля, кульминацией которой стал расстрел безоружных активистов Евромайдана на улице Институтской.

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В результате этих событий погибли более 100 человек, более тысячи - получили ранения. Несколько десятков человек пропали без вести.

20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства, по всей Украине проходят сотни памятных акций.

Расстрел Евромайдана: наказание виновных

Судебный процесс по расстрелу Евромайдана все еще не завершен. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской 20 февраля. Еще в марте-апреле 2014 года по этому делу были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. В 2015 году задержали других бойцов той же спецроты – Сергей Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского.

Однако даже спустя шесть лет после преступления привлечь к ответственности ряд подозреваемых не удается. Судебный процесс на протяжении этих лет продвигался очень тяжело. Садовник сбежал еще в 2014 году, когда его выпустили из-под стражи, а Зинченко, Тамтуру, Маринченко, Аброськина и Янишевского выдали "ЛДНР" в ходе обмена в декабре прошлого года. При этом Александр Маринченко и Сергей Тамтура после обмена вернулись в Киев.

В прошлом году Amnesty International раскритиковала Киев за неэффективное расследование "дела Майдана", констатировав, что власть не смогла добиться справедливости для всех жертв силовиков. Можно предположить, что за минувший год ситуация не изменилась, или стала даже хуже.

День героев Небесной Сотни 2020

Официально день памяти героев Небесной Сотни был установлен указом президента Петра Порошенко от 11 февраля 2015 года, с целью увековечивания большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, отдавших свои жизни во время Революции Достоинства.

В нынешнем году по всей Украине памятные мероприятия будут проходить с 18 по 25 февраля. Акции будут организованы в учебных заведениях, государственных учреждениях, органах власти.

Помимо официальных мероприятий с участием первых лиц государства запланирован и ряд гражданских инициатив.

Так, 20 февраля состоится шестая всемирная акция “Ангелы памяти”, посвященная памяти героев Небесной сотни. Участники ежегодно развешивают белых бумажных ангелов на деревьях.

В Киеве участники собираются в 11:00 у метро Хрещатик. Подобные акции состоятся в ряде городов Украины, а также за ее пределами: в Брюсселе, Афинах, Варшаве, Ницце, Стамбуле.

Вечером 20 февраля в Киеве состоится открытое обсуждение “Вспомни Майдан”, в котором примут участие непосредственные участники трагических событий 2014 года: Владислав Кириченко (руководитель издания “наш Формат”), исполнительный директор The Aspen Institute Юлия Тычкивська, и нардеп Ярослав Юрчишин.

Место проведения - клуб “Наш Формат” в столице. Вход свободен, но количество мест ограничено.

"Центр Гражданских Свобод" 19 февраля организует показ фильма Евгения Афинеевского “Зима в огне”, посвященного событиям Евромайдана.

Лектором выступит правозащитница, адвокат семей Небесной сотни Марина Лиличенко.