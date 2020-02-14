В Харькове ушел из жизни биолог, основавший празднование Дня сурка в Украине

Жизнь Виктора Токарского, который долгое время был хранителем сурка Тимки, оборвалась на 65 году.

В Харькове после продолжительной болезни ушел из жизни доктор биологических наук, профессор хну Виктор Токарский.

Как пишет KharkivToday, жизнь Токарского, который долгое время был хранителем сурка Тимки, оборвалась на 66-м году.

Токарскому 2 февраля исполнилось 65 лет, 14 февраля его не стало. По словам пресс-секретаря ХНУ имени В. Н. Каразина Лилии Змий, о прощании с Виктором Токарским сообщат дополнительно.

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"Он был хорошим человеком. Настоящим и добрым, чутким и внимательным к мелочам. И я не раз обращался к нему за помощью и всегда получал ее. Всегда. Всю свою жизнь он посвятил изучению и, главное, сохранению одного из самых ценных степных представителей – сурка степного. А еще именно его усилиями был создан живописный Двуречанский национальный природный парк. И еще огромное количество добрых дел. Помним ... ", - написал о Токарском заместитель директора Двуречанского парка Андрей Тупиков.

Напомним, вся Украина знала Виктора Токарского как главного "суркознатока" страны, смотрителя степного сурка-предсказателя погоды Тимки. Ученый с 2004 года был опекуном сначала Тимки І, а затем – Тимки ІІ. В этом году, как и в прошлом, Тимку III будила от зимней спячки дочь профессора – Надежда Токарская.