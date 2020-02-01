Харьковский сурок Тимка предсказал, когда наступит весна (фото, видео)

16:40, 1 февраля 2020
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Следующая зима будет бесснежной.

День сурка отпраздновали на биологической станции университета им. Каразина под Харьковом / фото УНИАН
День сурка отпраздновали на биологической станции университета им. Каразина под Харьковом / фото УНИАН

На биологической станции в селе Гайдары в Харьковской области сурок Тимка III предсказал приход весны 2020 года.

Народный синоптик дал прогноз погоды на весь 2020 ч

Об этом сообщает Telegram-канал ВЕХА (Харьков), где появилось видео с сурком.

"Сурок Тимка 3-й предсказал, что весна придет через 6 недель. А еще, что следующая зима будет такая же бесснежная, как и нынешняя", - сообщает канал.

"Тимка шокирован такой погодой, но весна будет продолжаться и наступит тепло через 6 недель", - сказала смотрительница сурка Надежда Токарская, передает Суспільне.

За прогноз Тимке подарили овощной букет
За прогноз Тимке подарили овощной букет

Кроме того, в мессенджере появилось фото подарка, который сделали Тимке люди за его предсказания - букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.

День Сурка на биостанции Харьковского университета им. Каразина отмечают с 2004 года. До Тимки lII должность занимал Тимка II. Он 7 раз предсказывал погоду, после чего ушел на пенсию. До этого, какой будет весна, предвещал Тимка I.

Напомним, в декабре в Одесской области синоптики уже насчитали необычное для этого времени количество солнечных и теплых дней. Температура с начала месяца постоянно выше средней. Правда, побить температурный рекорд город не смог из-за тумана.

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Теги: #Новости Харькова#Харьковщина#День сурка#прогноз погоды#весна в Украине
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