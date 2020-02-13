Украина соответствует критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО - Загороднюк

По словам министра обороны, присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства.

Украина соответствует критериям для присоединения к Программе расширенных возможностей НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время рабочего завтрака по приглашению министра национальной обороны Канады с участием генерального секретаря НАТО.

«Наши партеры по НАТО знают, что присоединение к программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является абсолютным приоритетом для Украины. Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей», - отметил Загороднюк.

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Он также акцентировал внимание на том, что присоединение Украины к Программе является ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества и партнерства.

Кроме того, Загороднюк отметил, что Украине есть что предложить Альянсу. «Среди направлений министр выделил продолжение участия украинских военных в операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, включая гибридную составляющую, обмен разведданными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава оборонного ведомства призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.