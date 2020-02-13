По американскому принципу: в Украине введут новый метод допроса детей, ставших жертвами и свидетелями преступлений

В прошлом году от преступлений пострадали шесть тысяч детей.

В Украине за прошлый год шесть тысяч детей стали жертвами преступлений. Всего правоохранители зарегистрировали 12 тысяч уголовных дел в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте такжеВ сети каждые 5 минут появляется материал с сексуальным насилием над ребенком - омбудсмен

Мамедов рассказал, что сейчас в ведомстве изучают новые подходы относительно допросов детей-жертв и детей-свидетелей преступлений. По его словам, прежде всего, учитывается детская психология, восприятие и минимизация стресса.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими", - отметил заместитель генпрокурора.

Кроме того, Офис генпрокурора совместно с Нацполицией намерен внедрить новый подход к допросу пострадавших детей и свидетелей. Его суть заключается в принципе американского children's Justice Centre - "однажды".

Мамедов пояснил, что допрос ребенка может производиться лишь один раз, одной стороной процесса (судьей или следователем), на одном этапе досудебного расследования.

Напомним, 15 января Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность. За вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований нарушителям грозит лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Тем временем новый отдел противодействия насилию в отношении детей управление по защите прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора открыл с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, 259 уголовных дел.